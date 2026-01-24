Il nuovo Suv di Trump, una Escalade superblindata

È una escalade blindata e verrà usata per gli spostamenti rapidi. Allo studio anche una nuova limousine

Davos – Un nuovo SUV per Donald Trump. Il presidente americano lo ha usato per i suoi brevi spostamenti a Davos una Escalade blindata, mezzo che si aggiunge al grande «parco» a disposizione della Casa Bianca. Le caratteristiche tecniche – come segnala il sito TWZ – sono naturalmente coperte dalla riservatezza, a bordo dovrebbero esserci le contromisure previste per le auto usate da The Donald e dai suoi predecessori.

Sul tetto del SUV si notano numerose antenne necessarie alla comunicazione, una rete integrata con un veicolo, noto come Roadrunner, che è sempre presente in ogni corteo ufficiale, insieme ad un’ambulanza, ad un mezzo per il contrasto di attacchi non convenzionali e alla fila interminabile di quelli che ospitano la scorta. A fare da sentinelle gli agenti del Secret Service, le polizie locali, nuclei speciali, compresi elementi addestrati al controterrorismo.

Trump, in alcune occasioni, ha già impiegato un Chevy Suburbans, anche questo modificato per rispondere alle esigenze del Secret Service: di solito i SUV sono scelti per percorsi particolari o spostamenti rapidi. Sono più agili della mastodontica limousine, detta The Beast: di solito ne vengono impiegate almeno tre per ogni «corteo», con due a fare da «civetta» per confondere eventuali attentatori.

Secondo la Reuters la GM ha ricevuto in marzo un ordine per elaborare il progetto di una nuova «limo» tenendo presente ogni tipo di minaccia mentre la stessa compagnia continua a sviluppare SUV per il Dipartimento di Stato. I falliti attentati a Trump, accompagnati da polemiche e accuse per le carenze nella protezione, hanno spinto il Secret Service a rivedere tattiche e strumenti. Passi necessari peer aumentare la «bolla» attorno al possibile bersaglio.

© Riproduzione riservata