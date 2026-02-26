Il padrone viene portato via in ambulanza, cane insegue il mezzo fino all’ospedale

Salerno – Cane insegue l’ambulanza che trasporta il suo proprietario in ospedale. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi tra San Marzano sul Sarno e Nocera Inferiore, nel Salernitano.

L’uomo, senza fissa dimora, si è rotto il femore a seguito di una caduta. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Quando il mezzo di emergenza è ripartito, Diego – questo il nome del cagnolino – non è rimasto a guardare. Si è lanciato all’inseguimento dell’ambulanza, percorrendo diversi chilometri pur di non perdere di vista il proprietario.

Cane insegue ambulanza, non voleva lasciare il padrone

Partito da San Marzano sul Sarno dove vive con il padrone, l’animale è riuscito ad arrivare fino al pronto soccorso nocerino. Il personale di vigilanza ha tentato di bloccarlo senza successo. Poco dopo, il cane si è allontanato dall’area dell’ospedale facendo perdere le proprie tracce.

A rendere pubblica la vicenda sui social è stata Gianna Senatore, presidente dell’associazione zoofila nocerina, che ha diffuso un appello chiedendo segnalazioni utili al ritrovamento. Il giorno successivo un volontario dell’associazione ha individuato Diego a Castellammare di Stabia, a oltre venti chilometri di distanza dall’ospedale.

Diego rimarrà in canile fino alla guarigione del proprietario

Secondo quanto riferito, il ritrovamento è avvenuto casualmente. Dopo il recupero, il cane è stato condotto al canile di Nocera Inferiore, dove resterà fino alla dimissione del proprietario. La storia, da libro Cuore, ha fatto il giro del web.

