Multe pesanti a Catania per un ristorante di via Dusmet e un panificio e un bar di viale Della Regione.

Catania – Multe pesanti a Catania per un ristorante di via Dusmet e un panificio e un bar di viale Della Regione dove la polizia ha scoperto gravi irregolarità. Nel primo caso la task force ha rilevato carenze igienico-sanitarie, ma anche la costruzione di un soppalco abusivo. In cucina c’erano 8 chili di pesce privi di tracciabilità.

Diverse le irregolarità del panificio: occupazione abusiva di suolo pubblico, costruzione di un gazebo senza alcuna autorizzazione, affissione di pubblicità non autorizzata, danneggiamento della sede stradale, difformità di tipo igienico-sanitario, ma soprattutto 140 chili di salumi e di pane risultato ammuffito, essiccato e utilizzato per la produzione di mollica per preparati alimentari. Addirittura è stato necessario l’intervento della Gema per lo smaltimento dei rifiuti. Infine, al titolare del bar sono state contestate l’occupazione abusiva di suolo pubblico e la violazione delle norme sulle barriere architettoniche all’interno del locale.

© Riproduzione riservata