Diverse le irregolarità del panificio: occupazione abusiva di suolo pubblico, costruzione di un gazebo senza alcuna autorizzazione, affissione di pubblicità non autorizzata, danneggiamento della sede stradale, difformità di tipo igienico-sanitario, ma soprattutto 140 chili di salumi e di pane risultato ammuffito, essiccato e utilizzato per la produzione di mollica per preparati alimentari. Addirittura è stato necessario l’intervento della Gema per lo smaltimento dei rifiuti.
Infine, al titolare del bar sono state contestate l’occupazione abusiva di suolo pubblico e la violazione delle norme sulle barriere architettoniche all’interno del locale.