Il papà è morto per un malore in giugno a 36 anni, ora sono nati i gemellini. Un inno alla vita

Sono una femminuccia e un maschietto

Rosolini – Il 22 agosto, alle 14,25, all’ospedale di Modica sono venuti al mondo due gemellini Pernagallo, una femminuccia e un maschietto. Il padre Massimo non potrà stringerli a sé, anche se vivrà in loro.

Massimo Pernagallo, il loro papà, infatti, è scomparso improvvisamente il 21 giugno, a soli 36 anni. Un malore improvviso lo ha stroncato nella sua auto, in via Galileo, mentre stava cercando di raggiungere il PTE di Rosolini. A bordo con lui l’inseparabile moglie Giulia Di Mari e i loro due figli. In quell’auto, però, c’erano anche i piccoli ancora nel grembo della madre. Due vite che stavano per sbocciare, mentre un’altra si spegneva troppo presto.

Massimo era un uomo solare, generoso, amato da tutti, muratore di professione.

La nascita dei gemellini è un inno alla speranza, un messaggio potente: anche quando tutto sembra perduto, la vita trova il modo di fiorire.

