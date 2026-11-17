Ragusa – Il parere del governo Meloni, nei confronti dell’emendamento di tre parlamentari leghisti che voleva cancellare l’istituzione del parco nazionale degli Iblei, è stato negativo e l’emendamento è stato ritirato.

È accaduto nella mattinata di oggi 17 novembre, in commissione Ambiente alla Camera. L’emendamento prevedeva la cancellazione del Parco nazionale degli Iblei, la cui istituzione è invece prevista da una legge approvata nel 2007 recante “disposizioni in materia ambientale”.

L’iter costitutivo del Parco non si è mai concluso, manca solo dell’istituzione definitiva da parte della Regione, esaurito invece tutto il resto dell’iter. Ragione per cui il Tar lo scorso giugno ha ordinato alla Regione l’istituzione del Parco entro 180 giorni (che scadono il 9 dicembre). Questo ha innescato le polemiche sul territorio, tra pro-parco e anti-parco. Nel frattempo si era inserito questo emendamento dei tre parlamentari della Lega Zinzi, Sudano e Carrà, probabilmente innescati da esponenti del partito sul territorio, che aveva suscitato la reazione del fronte ambientalista. Ma a quanto pare anche del governo.

«Il governo ha invitato al ritiro e i tre deputati leghisti che l’avevano presentato l’hanno ritirato», è il commento del deputato siracusano del M5s Filippo Scerra, che aveva chiesto e ottenuto dal suo gruppo di partecipare alla seduta di commissione.

«Era un colpo di mano che non aveva nessun tipo di ragionevolezza – ha aggiunto – quindi il governo stesso ha invitato al ritiro. Praticamente non c’è stato bisogno di fare nulla oggi, ma avevamo fatto prima con le pressioni politiche contro questa

assurdità. Era una soluzione drastica e illogica che andava contro anche alla sentenza del Tar».

Cosa accadrà adesso lo ha anticipato l’assessore regionale all’Ambiente Giusi Savarino, trattandosi di materia che coinvolge Stato e Regione: a Roma si sta lavorando per una nuova istituzione del Parco, ma con perimetrazione e zonizzazione aggiornate. Sarà probabilmente inserita in un emendamento in Finanziaria. Quindi abrogazione no, ma (re)istituzione con aggiornamento.

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