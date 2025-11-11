Il Partito Democratico di Modica ha eletto Francesco Stornello segretario

Modica – Il Coordinamento del Circolo del Partito Democratico di Modica, riunitosi nella serata di ieri, ha eletto Francesco Stornello nuovo segretario del Circolo.

In un clima di partecipazione, confronto libero e democratico, l’assemblea ha espresso una scelta che nasce dal dialogo e dalla condivisione, segno di una comunità politica viva e consapevole del proprio ruolo nella città.

Nel ringraziare gli iscritti e i componenti del Coordinamento per la fiducia, il neo segretario Francesco Stornello ha dichiarato:

“Ribadisco la mia profonda gratitudine per la fiducia e soprattutto per il confronto vero, libero e democratico che abbiamo vissuto e dal quale è nata questa scelta: è il nostro patrimonio più prezioso. Ringrazio sinceramente Andrea Giannone e chi lo ha sostenuto con passione e lealtà. Il loro impegno, le loro idee e il loro entusiasmo sono davvero un valore per tutto il nostro Partito.

Ora che la competizione si è conclusa, sento forte la responsabilità verso l’intero partito e verso la città. Inizia il lavoro vero: c’è bisogno dell’energia e dell’intelligenza di ognuno di noi per trasformare questo momento in un’occasione di unità e di rilancio. Mi impegno sin d’ora a lavorare con dedizione e spirito di squadra, per un PD unito, aperto e concretamente al servizio della città, dei suoi bisogni e delle sue speranze.”

Con l’elezione di Francesco Stornello, il Circolo PD di Modica apre una nuova fase di impegno e partecipazione, fondata sull’unità e sulla volontà di contribuire, con idee e proposte concrete, alla crescita di una Modica più giusta, solidale e capace di futuro.

© Riproduzione riservata