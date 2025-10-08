Condividi "Il passeggino sfugge alla nonna: bimbo di tre mesi precipita per tre metri e cade nel fiume Dora Riparia, è grave" sui social

Torino – Incidente choc a Torino. Un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all’altezza di lungo Dora Firenze, di fronte al Campus universitario Einaudi. Secondo quanto riferito da siti e quotidiani online, il passeggino sarebbe scivolato di mano alla nonna che lo stava spingendo lungo la passerella pedonale di corso Verona.

Dopo aver percorso il pendio accanto al marciapiede, la carrozzina è precipitata per circa tre metri, finendo sulle lastre che coprono l’argine del fiume.

Alcuni studenti universitari, che in quel momento uscivano dalle lezioni, hanno assistito alla scena e sono stati i primi a soccorrere il piccolo, chiamando immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di corso Regina Margherita e il nucleo speleo-alpino-fluviale, insieme al personale sanitario del 118 Azienda Zero. Il neonato, rimasto per alcuni minuti tra le braccia di una soccorritrice, è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita, dove è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia pediatrica per un grave trauma cranico.

