Il passo di Iblea Acque: avanti a debito. I ragusani non pagano l’acqua, o la pagano e i ricavi non bastano?

Ragusa – Un anno fa l’amministratore delegato Stefano Guccione prese in mano Iblea Acque promettendo un “cambio di passo”. Dodici mesi dopo, il passo più riconoscibile è un altro: la capacità di far affluire denaro a una cassa che non si riempie da sola.

La Regione ha anticipato 4 milioni a dicembre; il testo uscito dalla Commissione Bilancio dell’Ars (art. 64) ne prevede altri 6. Anticipazioni di liquidità, non contributi. Prima ancora, nel passaggio di gestione, i Comuni soci avevano sostenuto utenze elettriche, manutenzioni e affitti dei pozzi: circa 29 milioni, stando all’ultimo dato noto, di marzo 2025. Persino i 17 milioni del fondo nazionale contro le perdite di rete, la notizia davvero buona, richiedono alla società una quota propria di circa 5 milioni, mentre arranca sulla spesa corrente. Un circolo vizioso ma singolare: chi possiede l’azienda la sorregge, e ne diventa creditore.

Resta una domanda che nessuno scioglie. I ragusani non pagano l’acqua, o la pagano e i ricavi non bastano nemmeno per la luce? All’inizio del 2025 la morosità superava il 53%: 18,4 milioni incassati, circa 22 ancora da riscuotere. Il fatturato dello scorso anno, secondo i dati camerali, si ferma a 24,6 milioni, in calo sul precedente, con un utile di 12.900 euro. Un pareggio che non spiega quanta parte sia incasso e quanta sia sostegno.

Il compenso del manager dovrebbe misurarsi sui risultati. A fine agosto l’adeguamento di quello dell’amministratore è comparso all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci, per poi essere rinviato. E il risultato più evidente di questo primo anno sta proprio lì: nel serbatoio di Iblea Acque galleggiano fondi a perdere quando servono a riempire le tubature, a debito quando si aprono i rubinetti per servire i bilanci.

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