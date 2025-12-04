Il pasticciere Santo Re ucciso a coltellate dall’abusivo per il mancato pagamento del parcheggio

Catania – L’omicidio di Santo Re, il pasticciere ucciso a coltellate da Akhabue Innocent (conosciuto anche con lo pseudonimo di John Obama), 37enne dello Zimbabwe, il 30 maggio scorso in piazza Mancini Battaglia a Catania. Ora il sostituto procuratore Emanuele Vadalà e il procuratore aggiunto Fabio Scavone hanno chiesto il rinvio a giudizio per lo straniero accusato di omicidio e detenzione illegale di armi. La gup Marina Rizza ha fissato la data dell’udienza preliminare: il 13 febbraio 2026 l’imputato dovrà presentarsi al Palazzo di Giustizia di Catania.

Santo Re aveva 31 anni.

Innocent avrebbe agito spinto dai «futili motivi» che sarebbero costituiti dal mancato «pagamento della prestazione compiuta come parcheggiatore abusivo». Ne dà notizia Laura Distefano sul quotidiano La Sicilia.

