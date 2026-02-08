Condividi "Il PD ascolta Modica: al Sacro Cuore tra via Silla e le scuole, un viaggio tra incuria e speranza" sui social

Modica – Nemmeno la pioggia e il freddo pungente di un pomeriggio di febbraio hanno fermato il cammino di “Il PD ascolta Modica”. Ieri, la delegazione del Partito Democratico, guidata dal segretario cittadino Francesco Stornello, ha incontrato i residenti del quartiere Sacro Cuore, soffermandosi in particolare nell’area compresa tra via Silla e le scuole: una zona preziosa per la sua funzione sociale, ma estremamente delicata per le criticità che la affliggono.

Un grazie ai cittadini: “Insieme nonostante il maltempo”

Il Partito Democratico intende rivolgere un sincero e grande ringraziamento ai cittadini che hanno scelto di percorrere le vie del quartiere insieme ai rappresentanti del circolo.

“La loro disponibilità a camminare con noi sotto la pioggia è il segno di un amore profondo per il proprio territorio — dichiara Francesco Stornello —. Ci hanno permesso di toccare con mano le troppe occasioni perdute di questa zona, ma ci hanno anche mostrato la strada per le opportunità che attendono solo di essere colte.”

Le “Occasioni Perdute”: tra abbandono e burocrazia

Durante il sopralluogo è emerso un quadro di incuria figlio di un’amministrazione distante ed inefficace. Tra i punti critici evidenziati:

Abbandono e incuria: Spazi di verde pubblico, rari e preziosi per Modica, sono lasciati al totale abbandono; marciapiedi degradati e immobili pubblici devastati segnalano la mancanza di manutenzione ordinaria.

Sicurezza e Buio: L’illuminazione pubblica, carente e obsoleta, lascia intere zone nel buio, favorendo purtroppo il proliferare di traffici illeciti.

Opere senza visione: La realizzazione della Casa di Comunità ASP è stata indicata come esempio di cattiva programmazione: un’opera necessaria ma calata nel territorio senza tenere conto dei problemi di viabilità e accessibilità.

Le “Opportunità”: una visione per il futuro

A fronte delle criticità, insieme ai cittadini il PD ha individuato opportunità concrete per cambiare rotta:

Riqualificazione immediata: Interventi agili sulle aree verdi e un servizio di spazzamento strade finalmente capillare ed efficace.

Socialità e sport: Restituzione delle strutture sportive alla fruizione collettiva e affidamento degli immobili pubblici alle associazioni e agli enti del Terzo Settore.

Sicurezza partecipata: Potenziamento dell’illuminazione per supportare la vivibilità e la legalità.

La Villetta di via Silla: simbolo di resistenza e impegno

Il vero “tesoro” del quartiere è rappresentato dall’impegno dei cittadini. Nonostante l’assenza delle istituzioni, molti residenti continuano a prendersi cura degli spazi con spirito di servizio, collaborando con le associazioni per costruire spazi di socialità vera.

“La villetta di via Silla è il simbolo di tutto questo: della bellezza che resiste e dell’abbandono che non possiamo più tollerare — conclude Stornello —. Il Partito Democratico ha capito il messaggio: non ci fermeremo all’ascolto. Tradurremo questi incontri in azioni concrete, chiedendo conto all’amministrazione e pretendendo risposte celeri. Il nostro impegno continua, per costruire insieme ai cittadini una Modica che sia davvero la casa bella, serena e sicura di tutti.”

© Riproduzione riservata