Il posto in tribuna per la partita di calcio Modica-Reggina

Modica – Spettabile Ragusanews, volevo segnalarvi quanto segue in merito alla partita di calcio Modica-Reggina, esordio casalingo per il Modica calcio, giocatasi presso lo stadio Pietro Scollo.

Ho acquistato in prevendita un biglietto in tribuna a Nino Viola, il costo era superiore rispetto all’altra tribuna, ieri non erano validi gli abbonamenti, ma come già successo in altre occasioni, hanno venduto un numero superiore di biglietti rispetto alla capienza, della citata tribuna, per cui sono stato costretto a seguire la partita dall’altra tribuna, in piedi e senza copertura.

Non è per i soldi in più, ma per la mancanza di rispetto.

Mi chiedo in occasione di eventi particolari non sarebbe più giusto emettere biglietti con lo stesso prezzo e avvisare in fase di prevendita che chi prima arriva meglio alloggia?

Se sul biglietto è riportato posto riservato, mi aspetto di usufruire di quel posto.

Vi ringrazio anticipatamente se voleste portare alla luce questo inconveniente.

Renato Di Rosa

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