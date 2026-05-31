Il pozzallese Gianni Candiano, 34 anni, è la vittima dell’incidente in moto di Butera

Butera, Caltanissetta – La passione per le moto non era un semplice hobby: per Gianni Candiano, 34 anni, era un modo di stare al mondo. Vicepresidente del T-Max Club Pozzallo, era uno di quei motociclisti che un gruppo lo tengono unito: presente, affidabile, sempre pronto a organizzare un’uscita, una giornata insieme, un percorso nuovo da scoprire.

Questa domenica avrebbe dovuto essere una di quelle giornate. Candiano era in sella alla sua moto lungo la strada statale 115 Gela-Licata, insieme agli altri associati del club, quando si è scontrato con un pick up. L’impatto è stato fatale: i soccorsi non hanno potuto fare nulla.

Gianni lascia la moglie e una bambina nata da pochi mesi. Una famiglia giovane, costruita passo dopo passo, che oggi si ritrova improvvisamente spezzata. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo solare, appassionato, sempre disponibile. Un motociclista esperto, attento.

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