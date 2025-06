Il presidente di Sicilbanca Giuseppe Di Forti entra nel Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca

Milano – In occasione dell’Assemblea dei Soci di Cassa Centrale Banca, tenutasi a Milano il 5 giugno, il Presidente di SICILBANCA, Giuseppe Di Forti, è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo per il triennio 2025–2027.

L’ingresso di SICILBANCA nell’organo di vertice della Capogruppo rappresenta un significativo riconoscimento al percorso compiuto in questi primi cinque anni di adesione al Gruppo Cassa Centrale. Un percorso caratterizzato da solidità gestionale, radicamento territoriale e coerenza ai valori del Credito Cooperativo, che ha portato SICILBANCA a consolidare la propria presenza in Sicilia come punto di riferimento per il credito etico e sostenibile.

Il contributo apportato da SICILBANCA al progetto strategico della Capogruppo, sia in termini di risultati che di visione, ha trovato espressione nella nomina del Presidente Giuseppe Di Forti, figura con lunga esperienza nel settore e profonda conoscenza del tessuto economico siciliano.

“Ringrazio il Presidente Giorgio Fracalossi, l’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi e tutti i colleghi Presidenti delle BCC socie per la fiducia espressa – ha dichiarato Giuseppe Di Forti –. L’elezione nel Consiglio di Amministrazione rappresenta per noi un’opportunità e una responsabilità: quella di continuare a portare il contributo di SICILBANCA all’interno del Gruppo, valorizzando l’esperienza maturata sul territorio e rafforzando il legame tra il sistema cooperativo e le comunità locali.”

La presenza della Sicilia nel Consiglio di Amministrazione della Capogruppo rafforza il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo meridionali nei processi decisionali nazionali, evidenziando l’importanza strategica di un presidio territoriale che continua a generare valore condiviso, coesione sociale e sviluppo sostenibile.