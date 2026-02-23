Il Presidente Mattarella atterra a Comiso alla volta di Niscemi. VIDEO

La prima volta di un Capo dello Stato all'aeroporto di Comiso
di Redazione
Comiso – Blitz a sopresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamani a Niscemi sui luoghi della frana. Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è atterrato all’aeroporto di Comiso dopo aver lasciato Roma per poi dirigersi a Niscemi dove ha sorvolato in elicottero i luoghi della frana.
È la prima volta che un Capo dello Stato attterra a Comiso. Il video della presenza di Mattarella sulla pista subito dopo l’atterraggio:
Potrebbe interessarti anche...
© Riproduzione riservata