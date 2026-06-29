Condividi "Il presidente Monisteri: “Ho trovato anomalie nei conti e ho avvisato subito la Procura”. Così è esploso il caso SRR ATO 7 che oggi scuote la governance della società" sui social

Ragusa – “Sono entrata nel conto corrente della società e mi sono accorta di alcune anomalie alla voce “anticipazioni stipendiali”. Ho informato subito la Procura, per il tramite della Guardia di Finanza, affinché venissero accertate eventuali responsabilità”.

In queste parole c’è l’origine di una vicenda destinata a lasciare il segno nella gestione della SRR ATO 7 Ragusa. A pronunciarle è Maria Monisteri, sindaca di Modica e presidente della società dal 26 marzo 2026, chiamata a guidare la partecipata che riunisce i Comuni della provincia nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe iniziato durante le prime verifiche successive al suo insediamento. Accedendo ai conti correnti della società, la presidente avrebbe notato movimenti riconducibili alla voce “anticipazioni stipendiali” ritenuti meritevoli di approfondimento. Da quel momento la scelta è stata quella di non limitarsi a una verifica interna, ma di trasmettere immediatamente la documentazione alla Procura della Repubblica attraverso la Guardia di Finanza, affinché fossero svolti tutti gli accertamenti del caso.

Da quella segnalazione è partita un’attività di verifica che, nelle scorse settimane, ha già prodotto i primi effetti. Tre dipendenti della SRR ATO 7 sono stati sospesi dal servizio. Nei loro confronti la società contesta di avere percepito, nel corso degli anni, anticipazioni stipendiali non autorizzate, per un importo che, secondo le prime ricostruzioni, si aggirerebbe intorno ai 150 mila euro complessivi. Sono in corso i procedimenti disciplinari e gli accertamenti per verificare l’effettiva consistenza delle somme, le modalità con cui sarebbero state erogate e le eventuali responsabilità.

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