Il primario di Chirurgia di Modica Goffredo Caldarera primo di categoria alla Granfondo Gran Sasso

L’Aquila – Il primario dell’Unità operativa di Chirurgia dell’ospedale di Modica, Goffredo Caldarera, ha conquistato il primo posto nella propria categoria alla Bike Marathon Gran Sasso d’Italia, gara nazionale di ciclismo su strada disputata domenica tra le montagne dell’Abruzzo.

Caldarera ha chiuso la competizione al 32° posto della classifica assoluta, precedendo la gran parte dei circa 300 ciclisti al via e confermandosi tra i protagonisti della manifestazione.

La Bike Marathon Gran Sasso è una delle granfondo più impegnative del calendario nazionale. Con partenza e arrivo a Fonte Cerreto, alle pendici del Gran Sasso, propone percorsi che attraversano il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, con lunghe salite e dislivelli importanti. L’edizione 2026 prevedeva tre tracciati: uno cicloturistico di 90 chilometri e due agonistici di 110 e 135 chilometri, quest’ultimo con quasi 3.000 metri di dislivello.

Per il chirurgo modicano si tratta di un risultato di rilievo in una competizione che richiama ogni anno atleti provenienti da tutta Italia, confermando una passione per il ciclismo coltivata da tempo accanto all’attività professionale.

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