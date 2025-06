Il primo Festival Internazionale degli Iblei delle bande musicali a Ispica

Ispica – Inizia oggi il 1° Festival Internazionale degli Iblei delle bande musicali dedicato alla figura del compianto maestro Giovanni Moncada.

Il festival voluto ed organizzato dalla Associazione Musicale “Arturo Toscanini”, dai suoi ragazzi, come li chiamerebbe lui, dal suo amico e capobanda Tonino Pappalardo e dalla attuale maestra Chiara Maucieri.

Il maestro Giovanni Moncada è stato una figura mite, semplice, professionale che ha lasciato un indelebile ricordo in città di umanità e vivacità culturale.

Il festival in suo onore si svolgerà, oltre ad Ispica, anche nelle città di Ragusa Ibla e Chiaramonte Gulfi.

E vedrà la partecipazione, oltre alla “Arturo Toscanini” dei seguenti corpi bandistici:

“Vito Cutello” e “A. Scarlatti” di Chiaramonte Gulfi,

“Pro Music” di Pachino, “San Giorgio 1892” di Ragusa, “Città di Vittoria” di Vittoria, “Città di Acate” di Acate, “Risveglio Kamarinense Street Band” di Santa Croce Camarina, ” M. Bruno Castronuovo” di Ramacca, ” Orchestra di fiati Santa Cecilia” e “Città di Ispica” entrambe di Ispica e la “Filarmonica San Gorg Bormla 1862” di Malta.

A suggellare questa tre giorni di festival musicale per bande anche la presenza nel fine settimana nel ragusano della Fanfara dei Carabinieri di Palermo diretta dal luogotenente Paolo Mario Sena.

La Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” sarà infatti ospite ad Ispica e si esibirà sabato sera 28 giugno 2025 alle ore 20,00 nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la Cerimonia di Commemorazione dei Caduti dell’Arma in Guerra ed in Servizio con l’esecuzione della Marcia d’Ordinanza e dell’Inno della VIRGO FIDELIS la Celeste Patrona dei Carabinieri e dopo congiuntamente alla Banda locale Arturo Toscanini in occasione dell’Anno del Giubileo, all’ interno della Basilica di Santa Maria Maggiore ed a seguire a quella dell’Annunziata.

La Fanfara dei Carabinieri concluderà gli eventi del 1° Festival dedicato al maestro Giovanni Moncada con il concerto presso il Parco Forza in Cava d’Ispica la domenica 29 giugno 2025 alle ore 21,00.

Corrado Santoro

© Riproduzione riservata