Il primo nido di tartaruga caretta caretta negli iblei è a Punta Braccetto

Santa Croce Camerina – È nella spiaggia di Punta Braccetto, a Santa Croce Camerina, il primo nido di tartarughe caretta caretta in provincia di Ragusa.

È la biologa WWF Oleana Prato a darne l’annuncio: “Torno in Sicilia con una bella notizia: poco prima di imbarcarmi, vengo contattata da Alessia e Salvatore Liali, che notano le tracce tipiche d’escursione e nidificazione delle nostre monelle. Così, contattata la CP di Pozzallo e coinvolgendo il Camping Baia dei Coralli, fanno transennare l’area, assieme all’operatrice Laura Paderni La provincia Ragusana registra il suo primo nido della stagione”.

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