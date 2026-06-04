Il questore emette un Daspo “fuori contesto” per un tifoso vittoriese

È un giovane tifoso vittoriese, appartenente al gruppo organizzato ultras locale.

Vittoria – La Polizia di Stato di Ragusa ha emesso un provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.S.P.O.) “fuori contesto” nei confronti di un giovane tifoso vittoriese, appartenente al gruppo organizzato ultras locale.

Il provvedimento trae origine dall’attività informativa e investigativa svolta dalla DIGOS in occasione degli incontri di calcio che presentano particolari profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’esito dell’attività svolta dalla DIGOS ha consentito d’individuare il destinatario del provvedimento tra i soggetti presenti all’evento e riconducibili alla tifoseria organizzata vittoriese.

Alla luce degli elementi raccolti e della valutazione della pericolosità sociale del soggetto, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Ragusa ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione prevista dall’art. 6 della Legge n. 401/1989. Il Questore di Ragusa ha quindi disposto nei confronti dell’interessato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno.

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