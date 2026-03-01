Il ragazzino sul miniquad scorrazza in spiaggia a Sampieri

Scicli – Gentile Ragusanews,

segnalo questo fenomeno moderno che si registra a Sampieri la domenica mattina, quando un ragazzino abbastanza coccolato dai genitori scorrazza in spiaggia deliziando gli avventori degli chalet e della spiaggia del fumo della benzina del suo mezzo a quattro ruote.

Stamani quanti avevamo scelto di trascorrere una domenica di relax nella spiaggia di Sampieri abbiamo pututo apprezzare i suoi testacoda, le sbandate, le improvvise accelerazioni e le ardite frenate con tanta ammirazione, soprattutto per la sua mamma, e il suo papà.

