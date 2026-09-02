Il ragusano Valadimir Randazzo nel cast di Tale e Quale Show

Ragusa – Vladimir Randazzo, attore ragusano 32enne, il Nunzio Cammarota di Un Posto al Sole, è ufficialmente nel cast della sedicesima edizione del talent di Carlo Conti, in onda su Rai 1 da mercoledì 23 settembre per nove puntate in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Con lui in gara Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro e Max Paiella, più la coppia Flavio Insinna & Gabriele Cirilli nei “duetti impossibili”. A giudicare le imitazioni: Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani.

Randazzo arriva preparato: classe 1994, siciliano di Ragusa, diplomato all’Accademia “Giusto Monaco” dell’INDA di Siracusa, suona il pianoforte e canta. Dopo Samuele Cavallo nella scorsa edizione, è il secondo attore di UPAS scelto da Conti: la soap di Rai 3 sta diventando un vero bacino per questo talent.