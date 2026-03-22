Il rapper Sayf chiede alla prof del Liceo di Modica di non interrogare lunedì

Modica – Il loro santo in paradiso è il rapper Saif, arrivato secondo al Destival di Sanremo 2026, e prodigo di richieste alla professoressa Teresa del liceo classico di Modica. Gli alunni della quarta B del Classico hanno chiesto l’intercessione del cantante genovese, figlio di tunisini, per non essere interrogati domani, lunedì. E Adam Sayf Viacava (Genova, 1999), li ha accontentati. Con quale esito sapremo solo domani. Giorno del compleanno dello stesso Saif.

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