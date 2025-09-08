Il razzo israeliano trovato al largo di Lampedusa: forse usato per mandare in orbita un satellite spia

Lampedusa – Un pezzo di gommone che galleggia, un missile o un serbatoio vuoto di un aereo? Sono soltanto alcune delle ipotesi avanzate in queste ore dopo il ritrovamento, nelle acque antistanti Lampedusa da parte del peschereccio Andrea Doria, di un frammento di quello che con ogni probabilità sembra essere un razzo vettore israeliano. Sul reperto, con forma cilindrica, si vede chiaramente dai video che circolano in rete come sia impressa una scritta in ebraico e un logo. Due dettagli fondamentali per cercare di chiarire di cosa potrebbe trattarsi. L’emblema richiama chiaramente l’iconografia aerospaziale con una punta stilizzata, che sembra rappresentare un razzo, con attorno delle orbite e delle stelle, simboli dello spazio. La raffigurazione è legata ai programmi spaziali di Israele, nonostante non si tratti del logo ufficiale dell’Agenzia spaziale israeliana, fondata nel 1983.

