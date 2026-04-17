Attualità
|
17/04/2026 12:50

Il regista Paolo Sorrentino a Ragusa. Per un film? Intanto per una cena da Ciccio Sultano

Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino è a Ragusa

di Redazione

Meteo: Ragusa 21°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino è Ragusa. Non è noto se lo sia per vacanza o per ragioni professionali, ma è certo che ha cenato al ristorante due stelle Michelin Il Duomo di Ciccio Sultano.

Visionario, felliniano, sempre ispirato nelle sue pellicole, Sorrentino è uno degli intellettuali più importanti nel Paese, capace di racconti cinematografici inattesi e sempre in grado di colpire l’immaginario.

© Riproduzione riservata

Consigliati