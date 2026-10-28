Il Rettore dell’Università Kore di Enna Paolo Scollo: “Perchè investiamo a Ragusa con Medicina”

Ragusa -Professore Scollo, la presentazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia qui a Ragusa segna un momento significativo per il territorio. Quali sono state le motivazioni strategiche che hanno spinto a investire proprio in quest’area della Sicilia?

“È una scelta che nasce da una visione di lungo periodo. Abbiamo deciso di puntare con decisione sul sud-est siciliano, un’area che storicamente soffre di una notevole migrazione di studenti universitari verso il resto del Paese. Il nostro obiettivo è invertire questa tendenza, trasformando il territorio in un polo attrattivo, forte della sua storia, delle sue peculiarità culturali, antropologiche ed economiche, che rappresentano un valore aggiunto per l’intera Sicilia”.

Oltre all’aspetto accademico, c’è un impatto sociale ed economico immediato per le famiglie ragusane, che potranno vedere i propri figli studiare vicino casa. Quanto è centrale questo aspetto nella vostra programmazione?

“È un elemento fondamentale. Permettere alle famiglie di mantenere i figli qui, evitando i costi e le difficoltà del fuori sede, è un beneficio tangibile. Ma guardiamo anche oltre: pensiamo alle ricadute economiche in termini di servizi per il territorio. Sebbene la mobilità sia connaturata alla storia stessa dell’università, fin dai tempi dei “chierici vaganti”, la nostra priorità oggi è formare le risorse direttamente dove vivono, creando un ecosistema formativo radicato e solido”.

La politica locale ha visto con grande favore questa iniziativa.Quanto ha influito trovare questo clima ?

“Il dialogo con le istituzioni e con chi rappresenta il territorio è essenziale. Un progetto di questa portata non può vivere isolato; richiede una sinergia costante con la politica locale per garantire che l’università sia un motore di sviluppo condiviso. Il confronto con i rappresentanti delle diverse forze politiche è prezioso per allineare le esigenze formative dell’ateneo con le prospettive di crescita e le necessità occupazionali che il territorio esprime”.

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