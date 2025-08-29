Il sen. Sallemi: “Ricevo insulti e parole di odio sui social, misuca colma, denuncio”

Vittoria – Il senatore di FdI, Salvo Sallemi, ha ricevuto sulle proprie pagine social “commenti carichi di odio”. Lo rende noto lo stesso parlamentare postando alcune delle frasi e annunciando che “denuncerà questi episodi”.

“Rispetto il dissenso, ma leggo frasi agghiaccianti, scritte con una leggerezza che fa tremare le vene ai polsi – ha affermato Sallemi – questi non sono più ‘commenti’, sono reati. E se sinora ho evitato di denunciare da oggi porterò ogni singola diffamazione e minaccia dinanzi le autorità competenti”.

Il sentaore Sallemi ha pubblicato i post originali con i nomi e i cognomi degli utenti social che lo insultano.

