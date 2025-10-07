Il sequestro del 17enne di Vittoria passa sul tavolo della DDA di Catania

Vittoria – L’indagine sul rapimento-lampo del diciassettenne di Vittoria è finita da qualche giorno sul tavolo della Direzione distrettuale antimafia di Catania, lasciando la Procura di Ragusa.

È l’ipotesi di un sequestro a scopo di estorsione una delle ragioni per cui l’inchiesta è passata alla competenza distrettuale. Il contesto criminale in cui sarebbe maturato è quello mafioso.

