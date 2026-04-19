Il siciliano Gabriele Vaccaro ucciso a coltellate: la lite per una ragazza

Pavia – Un litigio per una ragazza sarebbe all’origine del delitto avvenuto domenica verso le 4 del mattino al parcheggio dell’ex area Cattaneo a Pavia. Un operaio di 25 anni, Gabriele Vaccaro, originario della Sicilia ma residente a Pavia, è stato colpito alla gola e all’addome. L’arma potrebbe essere stata o un grosso cacciavite o con un coltello. I tre amici, italiani, avevano raggiunto il parcheggio senza accorgersi che i rivali li stavano seguendo.

Gli agenti della squadra mobile hanno già acquisito i filmati delle telecamere della videosorveglianza installate nell’ex area Cattaneo. L’amico ferito, e altri conoscenti del giovane morto, sono stati interrogati al posto di polizia dell’ospedale San Matteo.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite è scoppiata tra un gruppo di italiani e un gruppo di stranieri. Gli amici avrebbero portato a casa agonizzante il giovane nel tentativo di bloccare l’emorragia causata dalla ferita profonda. Poi, hanno chiamato 118. Gabriele Vaccaro è morto poco dopo, in sala operatoria. Le indagini della polizia proseguono.

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