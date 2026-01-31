Il siciliano Mauro Glorioso è Cavaliere della Repubblica al merito: rimase ferito dal lancio della bici ai Murazzi

Roma – Mauro Glorioso è tra i neo Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Il giovane palermitano, 26 anni, oggi laureato in Medicina, era ancora uno studente universitario il 21 gennaio 2023, ai Murazzi del Po a Torino, quando rimase gravemente ferito dal lancio, da parte di un gruppo di giovani, di una bicicletta elettrica. L’impatto gli ha causato una tetraplegia. Le indagini hanno portato alla condanna a 16 anni di reclusione per tentato omicidio di uno dei responsabili coinvolti. Nonostante la gravità dell’incidente, Mauro Glorioso ha mostrato grande forza, laureandosi in Medicina e Chirurgia nel 2025.

Mauro Glorioso è stato insignito dell’Onorificenza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per “non essersi arreso alle avversità della vita”; pur riportando gravi menomazioni, il giovane infatti ha ripreso il suo percorso di studi fino a conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia, dimostrando grande determinazione e tenacia.

Le onorificenze sono state distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva. Il presidente Mattarella ha individuato esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 3 marzo alle ore 12.

