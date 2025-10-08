Il signor Porsche (82 anni) scava un tunnel sotto casa per arrivare in centro

Salisburgo- Wolfgang Porsche, 82 anni, decano dell’omonima dinastia automobilistica proprietaria dei marchi Volkswagen e Porsche, di cui è primo azionista e presidente del Consiglio di sorveglianza, ha acquistato la villa«Paschinger Schlössl» sulla Kapuzinerberg, la collina che domina Salisburgo. Quella villa discreta è stata frequentata a suo tempo anche da Mozart.

La acquistò nel 2019 per 9 milioni di euro. Da allora ha iniziato una radicale ristrutturazione, che dovrebbe essere completata tra pochi mesi e finalmente permettere di godersi il buen retiro a lui e alla moglie, la principessa Gabriele zu Leiningen, alias Inaara Begun gia maritata Aga Khan, di vent’anni più giovane. Tra le opere nuove realizzate, un garage sotterraneo, grande abbastanza da accogliere le otto automobili del magnate, il quale racconta spesso di quanto ami guidare all’alba i suoi bolidi a tutta velocità per gli stretti tornanti che conducono al Großglockner, la più alta montagna dell’Austria, un centinaio di chilometri più a Sud.

Lo scandalo è scoppiato quando Herr Porsche ha chiesto e ottenuto dal Comune di Salisburgo il permesso di scavare sotto il Kapuzinerberg un tunnel privato che collega direttamente il centro della città con il garage della villa. La ragione: è molto difficile, specie durante i mesi invernali, guidare le auto su per l’unica stradina che porta allo Schlössl.

I vizi di un uomo anziano.

© Riproduzione riservata