Il sindaco Cassì: ma che interesse potremmo mai avere noi a far chiudere il cinema Madison?

Ragusa -“Quale interesse può avere un’Amministrazione nel far chiudere un cinema? In questi mesi ne abbiamo viste e sentite di ogni e la proprietà del Madison dovrebbe spiegare almeno questo”.

Così oggi il sindaco di Ragusa Peppe Cassì dopo il licenziamento dei lavoratori del multisala Madison e l’annuncio della messa in vendita della struttura di 9 sale cinematografiche e 1200 posti a sedere.

“L’interesse, semmai, è nel farlo riaprire il prima possibile, dopo aver espletato tutti i passaggi previsti dalle norme.

Sono spiacente, ma il “segnale” che il cinema Madison chiede per favorire la riapertura non può andare oltre la mia personale disponibilità – e sanno benissimo esserci stata – a convocare nella prima data utile la Commissione di Vigilanza, cui partecipano diverse Istituzioni.

La richiesta di convocazione da parte del Madison è arrivata martedì 28 luglio e il giorno stesso è stata convocata per lunedì 3 agosto. Non mi pare un tempo illogico, non mi pare un tempo tale da determinare la chiusura di un’attività. Parlare di una “ritorsione” è gravissimo e ne dovranno rispondere nelle sedi preposte.

L’ordinanza di sospensione delle attività del cinema è stata disposta oltre 3 mesi fa, la loro richiesta di convocare la Commissione per riaprire è arrivata 3 giorni fa. Anziché oggi lagnarsi per i 5 giorni dalla convocazione, dovrebbero spiegare le ragioni per cui di giorni ne hanno attesi più di 100 prima di formulare l’istanza.

Dovrebbero anche avere l’onestà intellettuale di riconoscere che mi sono adoperato, ben oltre le mie competenze, per far sì che la stessa proprietà del Madison avesse tutte le indicazioni per potersi mettere in regola.

Aver già annunciato la volontà di non riaprire, a prescindere da cosa dirà la Commissione, mi sembra l’ennesimo tentativo pretestuoso di scaricare le colpe sull’Amministrazione, come se la chiusura fosse priva di motivazioni.

Ricordo a tutti che l’ordinanza di chiusura è stata emessa a seguito di una nota dei Vigili del Fuoco di Ragusa che così conclude: “In considerazione delle carenze accertate in ordine ai requisiti di sicurezza antincendio e valutato il potenziale pericolo per la pubblica incolumità […] il titolare è stato diffidato dal proseguire le proiezioni cinematografiche […] conseguentemente la SCIA è da considerarsi sospesa”.

E di una nota della Questura di Ragusa: “Per quanto sopra rappresentato, si chiede a codesto Ente (cioè al Comune di Ragusa) […] di valutare l’immediata diffida ai gestori dell’attività e l’inibizione di accesso al pubblico sino a quando gli stessi non procederanno a regolarizzare quanto segnalato”.

Dire che “l’Amministrazione ha sostenuto che la struttura non fosse a norma” non è un’ipotesi “sostenuta” ma un fatto di cui siamo stati chiamati a prendere atto”.

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