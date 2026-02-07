Il sindaco di Messina perde la maggioranza, si dimette e si ricandida

Messina – Non gli manca il coraggio politico.

Il sindaco di Messina Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni e la sua ricandidatura in una conferenza stampa a palazzo Zanca dopo aver elencato una serie di provvedimenti fatti dalla sua amministrazione che avrebbero portato miglioramenti alla città, a cominciare dal risanamento dei conti.

Le dimissioni rientrano nella strategia per consolidare il controllo sulla città, che non è possibile oggi dal momento che “sono stato eletto con 20 consiglieri su 32, ma in due anni ne ho persi 7 per motivi diversi, tra strategie politiche e interessi personali; così è stata compromessa la stabilità necessaria per governare efficacemente. Credo di avere sopportato troppo. Oggi si apre una fase diversa, chiediamo agli elettori se il nostro mandato ha dato le risposte che la città merita. Oggi sono qua per dirvi non che ho consegnato le mie dimissioni ma che mi sto ricandidando per tornare a guidare la città”, ha detto tra gli applausi.

Da mesi si rincorrevano voci sull’annuncio delle dimissioni che diverrebbero definitive trascorsi 20 giorni dalla comunicazione. I cittadini di Messina potrebbero andare al voto la prossima primavera insieme a oltre 60 comuni siciliani. La scadenza naturale del mandato, cominciato nel 2022, sarebbe stata nel giugno 2027.

