Cronaca
22/02/2026 15:16

Il sindaco Leontini si mostra in pubblico dopo la frattura del setto nasale

È tornato a casa dopo la degenza in ospedale

di Redazione

Ispica – Caduta rovinosa e dolorosa per il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, che qualche giorno fa è finito a terra incespicando mentre si recava a una seduta del consiglio comunale.

Dopo qualche giorno di degenza in ospedale in seguito alla frattura del setto nasale, il sindaco ed ex eurodeputato si è mostrato in pubblico in un video casalingo dove annuncia di aver iniziato una proficua convalescenza.

