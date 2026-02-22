Il sindaco Leontini si mostra in pubblico dopo la frattura del setto nasale

È tornato a casa dopo la degenza in ospedale
di Redazione
Ispica – Caduta rovinosa e dolorosa per il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, che qualche giorno fa è finito a terra incespicando mentre si recava a una seduta del consiglio comunale.
Dopo qualche giorno di degenza in ospedale in seguito alla frattura del setto nasale, il sindaco ed ex eurodeputato si è mostrato in pubblico in un video casalingo dove annuncia di aver iniziato una proficua convalescenza.
