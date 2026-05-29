Il sindaco Roberto Ammatuna dopo l’infarto: “Mi hanno vietato il cellulare, torno al lavoro la prossima settimana”

Pozzallo – “Mi è stato vietato l’uso del telefono e, per questo motivo, non ho potuto rispondere prima.

Grazie di cuore a tutti per gli auguri ricevuti. Siete stati davvero tantissimi e rispondere singolarmente a ciascuno è impossibile, ma vi sono sinceramente grato per l’affetto dimostrato.

Mi scuso con tutti voi per questi giorni di mia assenza.

Dalla prossima settimana riprenderò regolarmente le mie attività, nell’esclusivo interesse della mia e nostra amata Pozzallo.

Ancora grazie a tutti”.

Così stamani, dal reparto dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove è ricoverato, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, colto da infarto due notti fa.

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