Il sindaco Roberto Ammatuna dopo l’infarto: “Mi hanno vietato il cellulare, torno al lavoro la prossima settimana”

Ammatuna colpito da infarto due notti fa, scrive un breve saluto.
di Redazione
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Pozzallo – “Mi è stato vietato l’uso del telefono e, per questo motivo, non ho potuto rispondere prima.
Grazie di cuore a tutti per gli auguri ricevuti. Siete stati davvero tantissimi e rispondere singolarmente a ciascuno è impossibile, ma vi sono sinceramente grato per l’affetto dimostrato.
Mi scuso con tutti voi per questi giorni di mia assenza.
Dalla prossima settimana riprenderò regolarmente le mie attività, nell’esclusivo interesse della mia e nostra amata Pozzallo.
Ancora grazie a tutti”.
Così stamani, dal reparto dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove è ricoverato, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, colto da infarto due notti fa.
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