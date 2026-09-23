«Il super El Niño causerà 450.000 morti nei prossimi sei mesi». La previsione shock degli scienziati

Secondo le stime degli scienziati, 450.000 persone moriranno nei prossimi sei mesi a causa del caldo eccessivo provocato dal super El Niño. Il bilancio delle vittime si aggiunge ai decessi precoci causati dalle temperature già elevate a causa della crisi climatica. Il fenomeno colpirà tutto il mondo, dall’Indonesia all’India, dalla Nigeria agli Stati Uniti. Si prevedono molte altre vittime a causa della siccità, degli incendi e delle inondazioni che El Niño porta con sé, racconta il Guardian.

Le stime sui decessi dovuti al caldo sono state effettuate a livello regionale e, secondo i ricercatori, le proiezioni hanno permesso di individuare le aree in cui è possibile adottare misure di protezione per salvare vite umane.

Queste azioni potrebbero includere previsioni più accurate delle temperature, centri di raffreddamento dove le persone possano trovare riparo, un aumento del personale medico nelle ore più calde e misure di protezione per i lavoratori all’aperto.

Lunedì il fenomeno El Niño, che sta riscaldando il pianeta, ha raggiunto la temperatura più alta mai registrata, diversi mesi prima del picco previsto. Il calore è talmente superiore a quello degli eventi precedenti che gli scienziati lo hanno definito «sbalorditivo» e «a livelli di Godzilla». Gli El Niño sono fenomeni climatici naturali, ma possono essere aggravati dal riscaldamento globale .

«La stima di 451.000 persone è un numero talmente elevato da poter risultare sconcertante, ma è composto da genitori e figli, nonni e vicini di casa, persone che vanno al lavoro, si prendono cura delle famiglie e vivono la propria vita», ha detto Michael Greenstone, cofondatore del Climate Impact Lab e docente presso l’Università di Chicago, nonché coautore del rapporto.

La stima dei decessi si riferisce al periodo da settembre a febbraio 2027, ovvero fino alla fine delle attuali previsioni sulle temperature. Tuttavia, si prevede che gli elevati livelli di mortalità dovuti al caldo persistano fino a giugno o luglio 2027.

Nei prossimi sei mesi, i Paesi più colpiti saranno le nazioni tropicali di Nigeria, Indonesia, Sudan, India e Brasile. Gli Stati Uniti rientrano tra i primi 20 paesi più colpiti, con 3.500 decessi aggiuntivi previsti a causa del caldo. Più in generale, la regione del Sahel in Africa e il sud-est asiatico sono gravemente colpiti.

Secondo i ricercatori, El Niño è anche una «cartolina dal nostro futuro», in quanto spinge le temperature fino ai livelli che si prevede raggiungeranno la crisi climatica tra 20 anni. «Intensificare la risposta alle emergenze e indirizzare meglio i nostri sforzi può salvare molte vite quest’anno», ha detto la coautrice del rapporto, Tamma Carleton dell’Università della California, Berkeley. «Ma tra 20 anni, quando le temperature estreme di oggi diventeranno la nuova normalità, non vogliamo trovarci in un costante stato di emergenza. Dobbiamo mobilitarci ora per progettare, implementare e valutare gli strumenti che salveranno vite negli anni a venire».

Le proiezioni sono state elaborate utilizzando metodi validati da esperti che monitorano la relazione mensile tra temperatura e decessi aggiuntivi dovuti al caldo in 24.378 regioni del mondo. A questi dati si sono aggiunte le previsioni di temperature più elevate dovute al fenomeno El Niño nei mesi a venire. Il valore di riferimento è stato il numero medio di decessi per caldo registrati mensilmente dal 1996 al 2025.

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