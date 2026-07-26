Il super-yacht da 125 mln con il QR code approda in Sicilia

Siracusa – Il super-yacht HBC, un gigante di 85,65 metri costruito da Abeking & Rasmussen, è approdato nelle scorse ore in Sicilia. Prima tappa a Siracusa, e nei prossimi giorni potrebbe fare rotta su Taormina nell’ambito di un esclusivo tour nel Mediterraneo. Questa splendida imbarcazione, caratterizzata dal distintivo logo a forma di QR code sullo scafo, ha un valore stimato di circa 125 milioni di dollari.

Lo yacht offre standard di lusso elevatissimi, con 11 cabine dedicate agli ospiti, spazi in grado di accogliere fino a 22 persone e un equipaggio composto da 28 membri. Tra le dotazioni figurano una piscina con fondo in vetro, un beach club con terrazze abbattibili sul mare, palestra, area benessere e cinema all’aperto.

Varato nel 2008 con il nome C2 e appartenuto in passato al finanziere americano Ronald Perelman, lo yacht è stato successivamente ceduto e ribattezzato HBC. L’identità dell’attuale proprietario non è stata resa pubblica. Secondo alcune autorevoli fonti specializzate del settore, l’imbarcazione sarebbe riconducibile a un investitore che avrebbe costruito la propria fortuna nel mondo dei Bitcoin, mentre altre ricostruzioni fanno riferimento a un membro della famiglia reale saudita. Si tratta, tuttavia, di ipotesi mai confermate ufficialmente.

Il caratteristico QR code presente sullo scafo ha contribuito a rendere HBC uno degli yacht più riconoscibili e discussi degli ultimi anni, alimentando curiosità e speculazioni nel mondo della nautica di lusso e della tecnologia. Per un’imbarcazione di queste dimensioni, i costi di gestione sono stimati in oltre 10 milioni di dollari all’anno.

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