Il Suv limousine Hummer resta incastrato sul ponte gobbo. Traffico in tilt

Trezzano sul naviglio, Milano – Chi abita in zona lo sa: passando in auto sul ponte a dorso di mulo, in via Roma, a Trezzano sul Naviglio, si prova una sensazione simile a quella di scendere dalle montagne russe. Evidentemente lo ignorava l’autista della limousine, probabilmente noleggiata per una festa, che venerdì pomeriggio ha tentato di superare il ponte e invece è rimasta incastrata, mandando in tilt il traffico.

Le foto dell’insolita vettura sono finite subito sui social. E non è la prima volta: nel 2016 successe a una coppia di sposi, costretti a scendere dal ponte a piedi, per poi risalire in auto, quando il conducente riuscì a ripartire senza danni. Nel 2022 fu a bisarca a finire bloccata, metà dal lato verso il centro di Trezzano e metà dall’altro. Sabato è stato necessario l’intervento della polizia locale e del carro attrezzi. E, nel frattempo, una piccola folla di curiosi si è radunata sul posto. La rimozione è avvenuta in serata.

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