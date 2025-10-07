Il tenore Giuseppe Ranzani al Columbus Day

Lunedì 13 ottobre il tenore sciclitano si esibirà a Manhattan sulla Fifth Avenue con l’Inno Italiano
di Redazione
New York – Il tenore Giuseppe Ranzani sarà anche quest’anno a New York in occasione del Columbus Day. Lunedì 13 ottobre il tenore sciclitano si esibirà a Manhattan sulla Fifth Avenue con l’Inno Italiano.
Ranzani canterà anche in occasione del Gran Gala Dinner della prestigiosa Fondazione Americana (Columbus Citizens Foundation), che si celebra presso Cipriani Wall Street l’11 Ottobre.
