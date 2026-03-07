Il terremoto di Ragalna, il video della telecamera interna alla chiesa

Un boato e il crollo di gessi e intonaci

Ragalna, Catania – I terribili secondi del terremoto di Ragalna sono stati immortalati da una videocamera di sorveglianza interna alla chiesa di Santa Barbara. Il video – diffuso dal capo della protezione civile regionale siciliana Salvo Cocina e fornito dalla parrocchia – restituisce la misura della violenza del sisma e della paura vissuta dagli abitanti dei territori vicini all’epicentro.

Alle 7.05 la terra trema ad appena tre chilometri di profondità. Dentro la chiesa di Santa Barbara, le immagini mostrano la caduta dall’alto di intonaci e gessi, preceduta da un boato. Il materiale precipitato sui banchi avrebbe sicuramente potuto mettere a rischio l’incolumità delle persone qualora ce ne fossero state. Fortunatamente i vigili del fuoco non hanno riscontrato danni strutturali nell’edificio sacro. Problemi che invece sono stati registrati ieri in due edifici dichiarati inagibili, da cui le famiglie sono state costrette ad andare via.

Così in totale sono cinque i nuclei famigliari sfollati, ma altri rischiano di aggiungersene man mano che le verifiche sugli edifici colpiti dal sisma vanno avanti. Il sindaco Nino Caruso ha stimato circa 600 segnalazioni da approfondire, a partire dagli edifici abitati in pianta stabile per poi passare alle seconde case.

