Il trampolino del passaggio a livello di Sampieri: “Pochi minuti che quell’auto volasse dentro casa mia io giocavo in giardino col mio cane”

Scicli – Buongiorno Ragusanews,

sono il proprietario della villetta in cui ha impattato l’automobile domenica sera, vi chiedo gentilmente di fare una correzione all’articolo da Voi pubblicato circa la segnaletica in questione sulla SP 40, Voi scrivete che è ampiamente segnalato, io Vi dimostro che è tutto il contrario, con video e foto da me realizzati, così scrivendo Voi buttate nella spazzatura mesi di battaglie da me intraprese con l’ente provinciale e con le compagnie assicuratrici che come ben sapete sono molto restie a pagare i danni effettivi da me subiti.

Ecco come è ridotta casa mia, e vi dico pure che cinque minuti prima dell’impatto io stavo giocherellando con il mio cane proprio a ridosso del muro distrutto.

© Riproduzione riservata