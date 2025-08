Il trombettista jazz Stjepko Gut vive a Cava d’Aliga di Scicli

Scicli – È spesso in bici e ha scelto Cava d’Aliga di Scicli come residenza definitiva, Stjepko Gut.

Stjepko Gut ha studiato tromba jazz alla Swiss Jazz School di Berna e al Berklee College of Music di Boston. Come direttore d’orchestra, ha vinto il primo posto nella prima Austrian Big Band Competition. È uno dei più famosi ottoni jazz della Serbia.

Stiepko ha scelto ormai la Sicilia come casa sua, vive a Cava d’Aliga: «Uno dei posti più belli al mondo» definisce la Trinacria il musicista serbo che non manca mai di dispensare apprezzamenti pubblici per la sua patria d’adozione. È Nato a Ruma, in Serbia, quasi 73 anni fa.

