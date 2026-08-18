Il turista statunitense folgorato da un fulmine sull’Etna: il power bank e il cellulare bruciato

Catania – Forse hanno avuto un ruolo la power bank e il cellulare nella tragedia che ha colpito un turista statunitense folgorato da un fulmine sull’Etna. La grande scarica elettrica del fulmine che ha ucciso l’uomo potrebbe essere stata attratta dalla power bank che aveva in tasca.

Lo scorso anno nel siracusano un uomo di mezza età fu colpito da un fulmine, restando gravemente ferito, ma riuscendo comunque a sopravvivere all’incidente. Anche in quel caso l’uomo attinto dal fulmine aveva una power bank in tasca, che rimase bruciata dalla grande scarica elettrica.

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