Il Vaticano: alt investiture in chiesa da ordini equestri non riconosciuti

Città del Vaticano – Titoli di studio di nessun valore per la Santa Sede e cerimonie in chiese inopportune. Il richiamo sugli ordini equestri arriva dal Vaticano che ricorda come oltre ai propri cinque ordini equestri la Santa Sede riconosca e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. «Tutti gli altri ordini equestri, di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali, non sono riconosciuti dalla Santa Sede».

La Segreteria di Stato vaticana, a seguito di numerose richieste di informazioni ricevute in merito all’atteggiamento della Santa Sede nei confronti di ordini equestri dedicati a santi o aventi intitolazioni sacre, ribadisce che sono riconosciuti dal Vaticano solo alcuni: oltre ai propri ordini equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e “non intende innovare in merito”.

Quindi “tutti gli altri ordini equestri, di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali, non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi.

A evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell’uso indebito di luoghi sacri, e a impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la Santa Sede – precisa la nota – conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l’uso delle chiese e cappelle per le cosiddette cerimonie di investitura”.

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