24/10/2025 11:06

Il video dei ladri in fuga dal Louvre: giù dal montarichi

Salgono in scooter e poi scappano

di Redazione

Parigi – Quattro giorni dopo l’audace colpo al Museo del Louvre di Parigi, un nuovo video della fuga dei ladri è emerso sui social.

Le immagini mostrano due malviventi scendere da un montacarichi e sotto lo sguardo del personale e dei visitatori, prima di allontanarsi in sella ai loro scooter.

Nel video, un uomo si sente dire: “Gli individui sono su degli scooter, stanno per andarsene. Chiamate subito la polizia!” E subito dopo, mentre le sirene risuonano in sottofondo, aggiunge: “Se ne sono andati”.

Il furto, definito dai media francesi “fulminante e sorprendentemente efficiente”, ha scatenato un’ondata di critiche e un acceso dibattito sulle misure di sicurezza del museo, sollevando interrogativi sulla vulnerabilità di uno dei luoghi culturali più famosi al mondo.

