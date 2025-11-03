Il VIDEO del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma

Roma – Paura in centro a Roma, vicino ai Fori Imperiali. Intorno alle 11.20 di oggi 3 novembre è crollata una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione.

Un operaio ferito non è stato ancora raggiunto, mentre altri quattro inizialmente bloccati nella parte superiore della Torre sono stati tratti in salvo. «Ero fuori a servire i tavoli, quando ho sentito un rumore di calcinacci. Ho alzato la testa e ho visto un operaio cadere». Lo racconta una cameriera del ristorante in via del Colosseo, testimone del crollo della torre in via Corrado Ricci, all’angolo con via dei Fori Imperiali. La zona è completamente bloccata dalle forze dell’ordine, che hanno transennato l’area. In passato la struttura interessata dal crollo è stata al centro di sgomberi per l’occupazione abusiva di immobili che si trovavano all’interno del complesso.

Intorno alle 13 si è verificato un nuovo cedimento, sotto gli occhi dei soccorsi e delle forze dell’ordine. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta: si procede per l’ipotesi di lesioni colpose, cui si è aggiunto in un secondo momento il reato di disastro colposo. Il pm Mario Dovinola ha effettuato un sopralluogo con la polizia giudiziaria della sezione specializzata in materia di infortuni sul lavoro. I pm capitolini disporranno una consulenza per accertare la causa del crollo.

L’operaio bloccato è di nazionalità romena. I vigili del fuoco del gruppo Saf, speleo-alpino-fluviale, sono al lavoro, anche con il buio, per raggiungerlo, si scava anche a mani nude. L’operaio imprigionato fra le macerie al primo piano della Torre risponde, è vigile e cerca di collaborare con i soccorritori. I suoi colleghi stanno attendendo l’esito del soccorso. Si tratta di un 66enne romeno che lavora per una ditta di appalti e costruzioni che ha sede nel quartiere Prati. Sono tutte per lui le parole d’incoraggiamento della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: «Voglio esprimere un augurio per una persona che sta lottando per la propria vita – ha detto a margine dell’incontro con i vertici di Coldiretti, a Palazzo Rospigliosi a Roma -. I nostri pensieri sono con lui».

A un certo punto, dicevamo, un altro crollo della Torre, proprio mentre i pompieri stavano soccorrendo l’operaio rimasto bloccato. A cedere è stata un’ulteriore parte interna della struttura che attualmente è pericolante e potrebbe collassare completamente. Una densa nuvola di fumo ha investito soccorritori e curiosi, senza provocare conseguenze. Un pompiere, impegnato nelle operazioni di soccorso mentre è avvenuto il secondo crollo, è stato trasportato in ospedale all’Oftalmico, per una irritazione agli occhi.

