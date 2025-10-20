Il video del furto al Louvre: un ladro ripreso mentre taglia il vetro di una teca dei gioielli

Parigi – In un video trasmesso dal canale televisivo BFMTV, si vede una persona incappucciata che indossa un gilet giallo mentre taglia un vetro di una teca nella galleria Apollon al museo del Louvre.

È uno dei quattro ladri che si sono introdotti nella mattina di domenica 19 ottobre nel museo parigino e, con indosso un gilet giallo fingendosi operai, hanno rubato alcuni gioielli dalla sala del museo.

In fondo alla sala si vedono anche i visitatori perché il museo era aperto al momento del furto. I presenti sono poi stati fatti evacuare in pochi minuti non appena il personale del museo si è reso conto dell’accaduto.

