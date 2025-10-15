È stato fino ad oggi il capo della "Stidda".
Vittoria – Ecco il video della latitanza del boss vittoriese Gianfranco Stracquadaini a Comiso. È stato fino ad oggi il capo della “Stidda”.
