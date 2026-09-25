Il video dell’auto che sfreccia davanti casa dell’assessore Campailla a Vittoria. Non ci sono bossoli, gli scoppi sembrano quelli della marmitta

Non ci sono bossoli, ma un video pare chiarire l'episodio.
di Redazione
Vittoria – Potrebbe ridimensionarsi l’allarme creato dalla notizia di alcuni spari che ieri sera sarebbero stati esplosi all’indirizzo dell’abitazione dell’assessore Cesare Campailla a Vittoria.
Sul luogo non sono stati ritrovati bossoli, piuttosto in questo video si vede chiaramente un’auto smarmittata, che da giorni pare circoli per le strade di Vittoria, che in maniera ripetuta emette degli scoppiettii dalla marmitta causati da carburante non bruciato.
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