Il VIDEO dell’incendio alle due Land Rover del tunisino in cella per aver picchiato il meccanico di Rosolini

Rosolini – Ecco il video dell’incendio alle due auto nell’area Pip di Rosolini: sono del tunisino 31enne che ha aggredito e ridotto in fin di vita un meccanico 57enne di Rosolini.Due suv Land Rover, Una Discovery e una Velar, andate in fiamme stanotte nel piazzale dell’area insediamenti produttivi di contrada Santuzza Vignazza.Le auto sono del 31enne fermato dalle forze dell’ordine e arrestato in quanto ritenuto il presunto responsabile della brutale aggressione ai danni di un meccanico rosolinese di 57 anni.

Il fermo è stato disposto dalla Procura presso il Tribunale di Siracusa e il 31enne è accusato di tentato omicidio.

Resta altissima la preoccupazione per le condizioni dell’artigiano ferito, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Marco di Catania. Il VIDEO di una testimone oculare:

