«Il virus è tornato, devo sottopormi a una nuova terapia». Ron annulla il tour estivo

«Rosalino è costretto ad annullare il tour estivo». Stop ai concerti di Ron. Attraverso una nota ufficiale diramata dal suo entourage, il cantautore lombardo — all’anagrafe Rosalino Cellamare — ha annunciato l’annullamento definitivo di tutte le date del suo tour estivo a causa del riacutizzarsi di un quadro clinico delicato, che lo costringerà a osservare un periodo di riposo assoluto di almeno sei mesi.

Il comunicato

«Il concerto di Ron, previsto il 20 agosto presso il Chiostro di San Francesco, non si terrà per consentire all’artista di riprendersi da un generale stato di debolezza fisica causato da una fastidiosa infezione virale contratta lo scorso anno e che, pur essendosi temporaneamente risolta, non è stata completamente debellata. Su indicazione dei sanitari, quindi, Rosalino è costretto ad annullare il tour estivo così da intraprendere cure mediche risolutive, osservando un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi»​.

La terapia

Il concerto era in programma il prossimo 20 agosto nel chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, in Abruzzo. I medici che seguono il musicista hanno imposto il blocco immediato di ogni attività professionale dal vivo. Evidentemente i carichi di lavoro legati alle esibizioni all’aperto incompatibili con il regime di cure per il recupero completo dell’artista.

Cosa sappiamo sul virus

Sebbene lo staff non abbia reso nota la natura biologica dell’infezione, il quadro clinico delineato lascia emergere un decorso cronico e recidivante. Il virus, contratto nel corso dello scorso anno, aveva provocato una prima e intensa fase di spossatezza, dalla quale Ron si era ripreso solo parzialmente. Un successivo miglioramento, rivelatosi però temporaneo, gli aveva consentito di tornare al lavoro in studio durante la primavera. L’intensificarsi degli impegni professionali avrebbe tuttavia favorito una nuova ricomparsa dei sintomi negli ultimi mesi, fino a determinare un marcato stato di astenia generale.

Lo stop forzato arriva in un momento particolarmente importante della carriera del cantautore. Lo scorso 22 maggio era stato pubblicato l’inedito Vite parallele, un brano dal gusto classico accolto con favore dal pubblico e dalla critica. La promozione del singolo aveva inoltre coinciso con il lancio del primo canale YouTube ufficiale interamente dedicato alla produzione storica di Cellamare.

L’intero calendario estivo, che avrebbe dovuto sancire il ritorno dal vivo dell’artista davanti al suo pubblico a partire dalla seconda metà di agosto, è stato quindi rinviato alla prossima stagione invernale, così da consentire il completo svolgimento del percorso terapeutico e dei protocolli medici previsti.

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